Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı'da iğrenç görüntüler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği görüntüler mide bulandırdı. Ekipler imalathaneye baskın düzenledi.Hijyenin sıfır olduğu imalathane ve satış yeri mühürlendi.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi.

2 iki yeri mühürlendi

Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.