BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
GÜNCEL

Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündem olan Celal Karatüre'yi eleştirdi. Gürses, "Huşu duygusu beklenirken mezdeke grubu gibiler. Dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye… Ne hale geldik?" ifadelerini kullandı.

azeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündeme gelen Celal Karatüre'yi sert sözlerle eleştirdi. Gürses, izlediği görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

"Mezdeke grubu gibi"
Gürses performansa ilişkin değerlendirmesinde "İnanılır gibi değil yani. İlahilerin de içini boşalttılar. Tamamen katılıyorum. Böyle bir huşu duygusu, bir şey olması beklenirken aynen Mezdeke grubu gibi" ifadelerini kullandı.

Sahnedeki tavırlar ve çıkarılan seslere dikkat çeken Gürses, "Efekt yapıyor o adam. Ben böyle dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Söz konusu performansın hem sanatsal hem de dini açıdan yetersiz olduğunu savunan Gürses, repertuarın dar olduğunu belirterek, "Repertuar da çok dar. Dön dolaş yine böyle bir durum. Sizin anlayacağınız bir sığlıktır, bir şeydir yani" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
Özgür Özel 'Uğur getireceğim' dedi, Fenerbahçe fark yedi! CHP lideri topa tutuldu
Özgür Özel 'Uğur getireceğim' dedi, Fenerbahçe fark yedi! CHP lideri topa tutuldu
Hadi Özışık sordu, Cübbeli Ahmet Hoca çarpıcı cevaplar verdi: Gençler neden dinden uzaklaşıyor?
Hadi Özışık sordu, Cübbeli Ahmet Hoca çarpıcı cevaplar verdi: Gençler neden dinden uzaklaşıyor?
Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı'da iğrenç görüntüler
Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı'da iğrenç görüntüler
Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı
Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı
Köpekten kaçan üniversiteli Nesibe'ye otobüs çarptı! Trabzon'da kahreden görüntü
Köpekten kaçan üniversiteli Nesibe'ye otobüs çarptı! Trabzon'da kahreden görüntü
İstanbul'da bunu da gördük! Kavga ettiği kişiye arabasıyla daldı
İstanbul'da bunu da gördük! Kavga ettiği kişiye arabasıyla daldı
Koruma polisi şemsiye tuttu! Kaymakam Neslihan Duman'dan tepki çeken görüntüye dair açıklama
Koruma polisi şemsiye tuttu! Kaymakam Neslihan Duman'dan tepki çeken görüntüye dair açıklama
Meme kanserinde yeni dönem
Meme kanserinde yeni dönem
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı