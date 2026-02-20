BIST 13.840
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda açıklamalar yaptı. "Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursak olalım iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil açıkçası doğru da değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Aziz İstanbullular, Cemre Vakfının kıymetli insanları, saygı değer misafirler mübarek Ramazan'ı Şerifte sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan'ı Şerifimizin tüm insanoğluna hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum.

Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde hızır gibi yetişen gönül elçileri değil aynı zamanda kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden darda kalana yetişmeyi hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum.

"Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz"
Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursak olalım iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil açıkçası doğru da değil. Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Hava su ve toprak artık ürkütücü bir boyuta ulaşan bu ürkütücü kirlenmeden payını alıyor. 40 50 yıl önce insanlığın hiçbir surette gündeminde olmayan yeni sorunlar ortaya çıkarken, örneğin mikro plastikler deniz canlıları için en büyük tehditlerden biri haline geliyor. Sorumsuzca tabiata atılan bir plastik şişe yaklaşık dört asır boyunca çevreyi kirletmeye devam ediyor. 

Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir, çevre bilinci aynı zamanda bir var olma bilincidir, çevre bilinci aynı zamanda bir gelecek inşa etme bilincidir, çevre bilinci aynı zamanda kendimizi insan olduğumuzun farkına varma bilincidir, çevre bilinci kainattaki dengeyi idrak etme bilincidir. 

Cemre vakfı ve cemre gönüllülerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işte bu bilinçle hareket edeceklerine yaptıkları çalışmalara işte bu pencereden bakacaklarına yürekten inanıyorum.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz"
Değerli arkadaşlar çok değerli misafirler Allah'ın eseri ve emaneti olarak gördüğümüz tabiatı korumak gelecek nesillere daha yaşanabilir daha güzel daha temiz bir Türkiye bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri çevre konusunda çok önemli çalışmalar içinde olduk. Hatırlayın. Şu kavram fakire aittir; 'Çöp, çukur, çamur' bunu biz hallettik.

Çöp dağlarının patladığı İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik. 

Rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62'ye çıkardık.

