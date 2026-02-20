BIST 13.756
SPOR

Özgür Özel 'Uğur getireceğim' dedi, Fenerbahçe fark yedi! CHP lideri topa tutuldu

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını tribünden izleyen CHP lideri Özgür Özel karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye gönülden bağlı olduğunu belirtip, maça gelmesinin Fenerbahçe'ye uğur getireceğini ifade etti. Ancak sonuç Özel'in dediği gibi olmadı. Fenerbahçe fark yeyince Özel sosyal medyada adeta topa tutuldu. Bir kongre üyesi "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham 3-0 kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmayı yerinden izlemek için Chobani Stadyumu'nda gitti.

Özgür Özel "Uğurlu geleceğini umuyorum" skor tahmini yaptı

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum. Skor tahminim 4-1." diyerek yanıt verdi.

Daha sonra stadyumdaki yerini alan Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını protokol tribününden takip etti.

"Gittiğin yeri kuruttun"

Fenerbahçe 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Özgür Özel'in maç öncesinde karşılaşmayla ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı Özgür Özel'le ilgili yorumda bulundu.

CHP'li Fenerbahçeli Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" sözleri şaşırttı.

