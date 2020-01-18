Gaziantep FK Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Transferde limit nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Fenerbahçe Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertli takım rakibini deplasmanda yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. İlk devreyi Lider Sivasspor'un altı puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında üç puan alıp ikinci devreye üç puanla başlamak istiyor.

GAZİANTEP 0-0 FENERBAHÇE

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Gaziantep deplasmanına üç isim götürülmedi. Bu isimler arasında yeni transfer Simon Falatte'nin yanı sıra Adil Rami, ve Miha Zajc yer almadı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Diarra, Jefferson, Raman Chibsah, Junior Morais, Kayode, Kenan Özer

Fenerbahçe:Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Fenerbahçe'de eksikler var

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.