Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Trio'da eski hakemler açıkladı

Konyaspor Galatasaray maçında 49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı. Tartışılan kararı yayıncı kuruluşta değerlendiren eski hakemler, pozisyonda faul olduğunu, ofsayt olmadığını belirterek VAR müdahalesinin yanlış olduğunu söylediler.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.

VAR uyarısı sonrası golü iptal eden hakem Atilla Karaoğlan ise tepkilerin hedefi oldu. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

SARA'NIN MÜDAHALESİNDE FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: 'Maç içerisinde Sara'nın burada gelip temiz şekilde topu tıklandığını gördüm. Ayağıyla topa vurdu. Dizine doğru bir temas var ama ondan dolayı vermiş olabilir. Ama burada doğru kararın oyunun devam etmesi olduğunu düşünüyorum.'

Bülent Yıldırım: 'Ben burada hakemi eleştirmem. Sol diziyle yapılan müdahale ve elle hareketle birlikte momentumunu etkilediğini düşüyor.'

Deniz Çoban: 'Devam ettirseydi daha iyi olurdu.'

G.SARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: 'Sahada hakem yorumuna ihtiyaç duyulan bir alan. Hakem eğer bunu faul şeklinde yorumlasa saygı duyarım, ben de aksini iddia etmiyorum. Devam kararı doğru. Ayağını yukarı kaldırdığı hamle aslında faul, hakem faul demedi, saygı duyarım. Ben faul derdim.'

Bahattin Duran: Dikkatsiz bir hareketi var Boey'in. 'Boey bunu isteyerek yapmasa da Olaigbe'ye bir faul yapıyor. Hem sol ayağıyla hem sağ ayağıyla faul yapıyor. Hakemlerin devam kararının yalnış olduğunu düşünüyorum. Ben devam kararını yanlış buluyorum.'

Deniz Çoban: 'Hakem devam demişse bunu doğru bulurum.'



G.SARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: 'Sacha Boey'in müdahalesinin rakip oyuncunun hamlesini engelleyip engellemediği konusu sübjektif. Video hakem sağlamasını yapıyor, temas var diyor, gol de oldu diyor, bir sorguya giriyor ve prensipten uzaklaşıyor. Bu sübjektif bir karar. Hakem golü vermiş, siz neden karışıyorsunuz? Sane zaten topu doğrudan kaleye vurmuş. Ben video hakem olarak ciddi bir şüphe görmüyorsam sahadaki görevlinin kararını neden desteklemeyeyim? Prensip belli, sübjektif bir karar varsa video hakem karışmaz. İptal kararı doğru değil.'

Deniz Çoban: 'Ben de pozisyonun ofsayt olmadığını düşünüyorum. Bu gol sahada iptal edilse haklı bulurdum, golün iptaline de "nasıl iptal olur" demiyorum. Ancak sübjektif bir durum olduğu için video hakem karışmamalıydı.'

Bahattin Duran: 'Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. UEFA çıtasına göre müdahale edilmeyecek pozisyonlarda müdahale ediliyor. Bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı VAR müdahale etmezdi. Bu golü iptal ettirmezdi. Bana göre sahadaki en doğru karar fauldü, VAR müdahalesini doğru bulmuyorum. Sahadaki karar geçerli olmalıydı.'

BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Penaltı olmaz. Defans oyuncusu doğru zamanlamayla rakibe temas etmeden topla oynamış. Dolayısıyla bir ihlal söz konusu değil.'

Bahattin Duran: 'Devam kararı doğru benim için de. Bir ihlal yok.'

Deniz Çoban: 'Devam kararı doğru.'