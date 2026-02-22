Arda Güler'li Real Madrid son dakikada yıkıldı

İspanya La Liga'nin 25. haftasında sürpriz bir sonuç alındı. Osasuna, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Barcelona'ya liderlik şansı verdi.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada ev sahibi ekip, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltıdan attığı golle öne geçti ve devre arasına avantajlı girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 82. dakikada oyundan alınarak yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Karşılaşmanın sonucu uzatma dakikalarında belli oldu. 90+1'de Raul Garcia'nın kaydettiği gol, Osasuna'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla geçen hafta liderliğe yükselen Real Madrid 60 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla Barcelona'nın iki puan önünde yer aldı. Barcelona'nın pazar günü Levante'yi mağlup etmesi halinde liderlik el değiştirecek.