GÜNCEL

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Başakşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde 34 AIM 461 plakalı tır, 34 FSJ 613 plakalı otomobil, 34 PID 198 plakalı hafif ticari araç, 34 MM 2512 plakalı otomobil ve 34 EIK 547 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü S.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

