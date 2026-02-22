Gabrial Sara: Kazanmak istediler ve hak ettiler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcu Gabrial Sara, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi TÜMOSAN Konyaspor 2-0 kazandı.

Mücadele sonrası Galatasaraylı futbolculardan Gabriel Sara ve Uğurcan Çakır, beIN SPORTS'a konuştu.

Gabriel Sara: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor. Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz."

Uğurcan Çakır: "Konyaspor bizden daha istekli ve konsantreydi. Bugün kaybettik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Sadece bir avantaj kaybettik. Bütün maçları aynı konsantrasyonla oynayıp sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum."