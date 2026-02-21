BIST 13.934
Özgür Özel'den Abdullah Gül ve Mansur Yavaş açıklaması

Barış Yarkadaş’ın yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na olası bir siyasi yasak ihtimali üzerinden Abdullah Gül’ün adının gündeme gelebileceğini söylemesi CHP Genel Merkezi'nden gündem oldu. İddiaya ilişkin Özgür Özel'den açıklama geldi

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP'de Abdullah Gül'ün adaylığı ihtimaline ilişkin iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi.

Yarkadaş’ın, Ekrem İmamoğlu’na olası bir siyasi yasak ihtimali üzerinden CHP'de Abdullah Gül’ün adının gündeme gelebileceğini söylemesi, parti cephesinde tartışmalara neden oldu.

Yarkadaş, “Ben CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na bir siyasi yasak gelirse Gül’ün de adı CHP’nin adayları arasında dile getirilirse kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimler arasında görüyor şeklinde konuştum” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ABDULLAH GÜL İDDİALARINA YANIT

Gazeteci Aytunç Erkin’in TV 100 yayınında konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorması üzerine iddialara yanıt geldi.

Özel, “Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir” dedi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Özel, İmamoğlu aday olamazsa adayın Mansur Yavaş mı olacağı konusunda ise "Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra anketlere bakılır. Anketlerde kim kazanıyorsa açık farkla onu yapacağız. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez." şeklinde konuştu.

