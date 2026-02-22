BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da korkunç saldırı! 2 kişi restoranı taradı...

Çorum'da korkunç saldırı! 2 kişi restoranı taradı...

Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.
Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gabrial Sara: Kazanmak istediler ve hak ettiler
Gabrial Sara: Kazanmak istediler ve hak ettiler
Konyasporlu futbolcu Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsaydı
Konyasporlu futbolcu Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsaydı
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Trio'da eski hakemler açıkladı
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Trio'da eski hakemler açıkladı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
Çorum'da restorana silahlı saldırı
Çorum'da restorana silahlı saldırı
ABD uçakları Ürdün'de konuşlandı, Amman’dan açıklama geldi
ABD uçakları Ürdün'de konuşlandı, Amman’dan açıklama geldi
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
Galatasaray'dan maç sonu paylaşım: Bu oyunlarla durduramazsınız!
Galatasaray'dan maç sonu paylaşım: Bu oyunlarla durduramazsınız!
Özgür Özel'den Abdullah Gül ve Mansur Yavaş açıklaması
Özgür Özel'den Abdullah Gül ve Mansur Yavaş açıklaması
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yenilgisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yenilgisi sonrası paylaşım
Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç
Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç