Galatasaray'ın rakibi Juventus kabustan çıkamadı ligde şok yenilgi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında karşılaşacağı İtalya'nın Juventus takımı, ligde Como'ya 2-0 yenildi.
Siyah-beyazlı takım, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Allianz Stadı'nda Como'yu konuk etti. Müsabakanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı. Misafir takım, maçın 61. dakikasında Maxence Caqueret'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı.
Torino temsilcisi, üst üste 5. resmi maçını kazanamadı. Como ise Serie A'daki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.