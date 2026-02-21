HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yenilgisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın hemen ardından paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda kaybetmesinin ardından Fenerbahçe paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları lig maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.
"KADIKÖY'DE OMUZ OMUZAYIZ"
Galatasaray'da 1 maç eksikle 3 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.