BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yenilgisi sonrası paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yenilgisi sonrası paylaşım

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın hemen ardından paylaşımda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda kaybetmesinin ardından Fenerbahçe paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları lig maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.

"KADIKÖY'DE OMUZ OMUZAYIZ"

Galatasaray'da 1 maç eksikle 3 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç
Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç
Akın Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Adaletin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz
Akın Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Adaletin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz
Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket
Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı