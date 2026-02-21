BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket

Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket

Disiplin sorunları nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılarak Zenit’e transfer olan Jhon Duran, eski takımının UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest’a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı sosyal medya beğenileriyle tepki çekti.

Abone ol

Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Jhon Duran, mücadele sonrasında Nottingham Forest'ın yaptığı galibiyet paylaşımlarını beğendi.

Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket - Resim: 0

Nottingham'ın birden çok paylaşımını beğenen Jhon Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Fenerbahçe'de toplamda 21 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da tarıma ayrılan rakam 939 milyar lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da tarıma ayrılan rakam 939 milyar lira
Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı
Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı