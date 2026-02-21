Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket

Disiplin sorunları nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılarak Zenit’e transfer olan Jhon Duran, eski takımının UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest’a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı sosyal medya beğenileriyle tepki çekti.Abone ol
Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Jhon Duran, mücadele sonrasında Nottingham Forest'ın yaptığı galibiyet paylaşımlarını beğendi.
Nottingham'ın birden çok paylaşımını beğenen Jhon Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Fenerbahçe'de toplamda 21 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.