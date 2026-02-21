BIST 13.934
Akın Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Adaletin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal üretim ve çiftçi emeğinin korunmasının adalet anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Çiftçilerin ülkenin “sessiz kahramanları” olduğunu belirten Gürlek, emeğin hakkının korunmasının vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal üretimin ve çiftçi emeğinin önemine dikkat çekerek adaletin hayatın her alanında tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin ülke için taşıdığı değeri ifade eden Bakan Gürlek, "Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerimiz, ülkemizin sessiz kahramanlarıdır. Gün doğmadan başlayan emekleri, tarlalarımızı, sofralarımızı ve yarınlarımızı yeşertmektedir." dedi.

"EMEĞİN HAKKINI GÖZETMEK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Üreticinin hakkının korunmasının ahlaki bir yükümlülük olduğunu dile getiren Gürlek, "Çiftçimizin tarlasını ve üreticimizin alın terini korumaksa vicdani ve ahlaki bir görevdir. Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Adalet kavramının geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek konuya şu sözlerle işaret etti:

"Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil; tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir; güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır."

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

