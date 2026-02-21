BIST 13.934
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin başta su ve gıda israfı olmak üzere birçok alanda politika belirleyici konumda olduğunu belirterek, "İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu, gelecek yıl 20. Dünya Su Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. İşte bunlar, tarım alanında güçlü olan Türkiye’nin tarım diplomasisinde de aktör olduğunun en büyük

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çiftçilerle iftar programında yaptığı konuşmada, toprağı alın teriyle yoğuran, üretimi ibadet bilerek çalışan tüm çiftçilerin ramazan ayını tebrik ettiğini söyledi.

Çiftçilerin Türkiye'nin görünmeyen ama vazgeçilmez kahramanları olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bu kahramanlığınızı, en sıcak yaz günlerinde, en çetin kış şartlarında, yağmurda, çamurda, üretimden vazgeçmeyip tarlanıza, ahırınıza koştuğunuzda gösterdiniz." diye konuştu.

Yumaklı, çiftçilerin alın terini berekete dönüştürenler olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Siz, toprağa düşen her tohumu, bu milletin yarınlarına atılmış bir imza gibi görenlersiniz. Siz sofralara gelen her lokmada emeği, sabrı ve şükrü olanlarsınız. Ailenizin, çocuklarınızın rızkı için çalışırken, aynı zamanda 85 milyonun rızkına omuz verdiniz. Çünkü, bir avuç buğdayın, bir damla sütün, bir kasa sebzenin sadece ürün değil, bağımsızlık meselesi olduğunu en iyi siz bilirsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bu toprağa sevdalısınız."

"Türkiye, her alanda başarılara imza atmaya devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesiyle devletin destekleri ve üreticilerin azmiyle bugün tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu anlatan Yumaklı, bunları yeterli görmediklerini dile getirdi.

Yumaklı, Türkiye’nin potansiyelini daha çok çalışarak, çiftçilerle omuz omuza vererek daha üst seviyeye çıkaracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitkisel üretim ve hayvancılıkta başlattığımız üretim planlamasıyla, kırsal kalkınma desteklerimizle, yeni projelerimizle, organize tarım bölgelerimizle, su ve sulama yatırımlarımızla, gençleri ve kadınları üretime daha güçlü dahil ederek tarımda yeni bir sıçrama dönemini birlikte gerçekleştiriyoruz.

Türkiye, her alanda başarılara imza atmaya devam ediyor. Tarımdan enerjiye, sağlıktan eğitime, savunma sanayiden dış politikaya geldiğimiz nokta ortada. Türkiye, bölgesinden öte küresel bir aktör olarak yerini almış durumda. Bu sadece siyaset ve ekonomi alanında geçerli değil. Bugün tarım diplomasisinde de önemli işlere imza atıyoruz."

Türkiye'nin başta su ve gıda israfı olmak üzere birçok alanda politika belirleyici konumda olduğunu belirten Yumaklı, "Su verimliliği seferberliği, sıfır atık hareketi artık Türkiye’nin değil dünyanın gündeminde. İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu, gelecek yıl 20. Dünya Su Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. İşte bunlar, tarım alanında güçlü olan Türkiye’nin tarım diplomasisinde de aktör olduğunun en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

