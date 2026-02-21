Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın 23 Şubat’ta petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması halinde Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğini açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 23 Şubat'ta petrol tedarikini yeniden başlatmaması durumunda aynı gün Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğini belirtti.

Başbakan Fico, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Fico, "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy), (23 Şubat) pazartesi günü petrol sevkiyatını yeniden başlatmazsa, aynı gün ilgili Slovak şirketlerinden Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Savaşın başından bu yana Slovakya'nın Ukrayna'ya yardım ettiğini belirten Fico, halihazırda yaklaşık 180 bin Ukraynalının ülkede yaşadığını aktardı.

Fico, Zelenskiy'nin "savaşı desteklemedikleri için Slovakya'ya karşı kötü niyetli davrandığını" vurgulayarak, Ukrayna'nın gaz akışını durdurarak ülkesine yıllık 500 milyon avro zarar verdiğine, şimdi ise petrol akışını engelleyerek daha fazla zorluklar yaşattığına işaret etti.

Başbakan Fico, "Batı, Kuzey Akım gaz boru hattının patlatılmasını umursamıyorsa, Slovakya da Ukrayna ile ilişkilerini sadece Kiev'in yararına olacak şekilde kabul edemez. Slovakya gururlu ve egemen bir ülkedir ve ben de gururlu ve egemen bir Slovakım." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy'nin Slovakya'yı "düşman bir ülke" olarak gördüğüne dikkati çeken Fico, bu nedenle Ukrayna'ya verilmesi planlanan "90 milyar avroluk askeri kredinin" içine dahil olmayı reddetmenin kesinlikle doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dün, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke edeceğini bildirmişti.