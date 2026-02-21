BIST 13.934
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi, ramazan ayına özel olarak ışıklarla süslendi ve ay boyunca aydınlatılacak.

Almanya'da Ramazan Projesi Derneği tarafından 3. kez ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamada, ışıklarla sokaklarda, toplu iftar etkinlikleriyle ise toplumun kalbinde ramazan ayının ışığını yaymayı amaçladıkları belirtildi:

"Şeffaf ve kamuya açık bir alanda kurulan gerçek yaşam bağlantılarının, önyargıları ortadan kaldıracağına ve sosyal uyumu sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğine inanıyoruz."

Frankfurt şehir merkezi süslendi

Frankfurt kentindeki şehir merkezinde yer alan bir cadde de ramazan ayına özel olarak süslenerek ışıklandırıldı.

Eski Opera Binası ile Hauptwache’yi birbirine bağlayan ana caddede, Müslümanlar için kutsal olan ramazan ayının başlangıcında bu yıl üçüncü kez “Hayırlı Ramazanlar” yazısı ile ışıklı yıldızlar, hilaller ve fenerler yer aldı.

Frankfurt'ta 130 bin, Köln'de ise 120 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

