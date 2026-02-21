BIST 13.934
GÜNCEL

DMM'den "platin" iddialarına açıklama: Süreç 2024'te tamamlandı

DMM, Diyarbakır’da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığı yönündeki iddiaların yeni bir gelişme olmadığını, sürecin 2024 yılında başlatılan soruşturmalarla tamamlandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı paylaşımların eski bir süreci çarpıtarak yeniden gündeme taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

"KASITLI BİR MANİPÜLASYON"

Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgili kişiler hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

DMM, “Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur” değerlendirmesinde bulundu.

DMM
