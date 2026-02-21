Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin lig kurulu toplantısı düzenlendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin lig kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Argüden, Çağatay Özdoğru ve Tolga Egemen, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, TBF yöneticileri ve Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımların başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda, ligde 2025-2026 sezonunun ilk yarısına dair değerlendirmeler yapılırken, gündeme ilişkin konular da görüşüldü.