BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle ligin son 2 haftasında görev alamayan ancak iki gündür saha çalışmalarına katılan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov, taktik çalışmada yer almadı. Ukraynalı oyuncu, maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

ÖNCEKİ HABERLER
SMA hastası 2 aylık Zeynep Erva için yardım kampanyası başlatıldı
SMA hastası 2 aylık Zeynep Erva için yardım kampanyası başlatıldı
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim...
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim...
Aileye silahlı saldırı! Kan donduran olayda yeni gelişme
Aileye silahlı saldırı! Kan donduran olayda yeni gelişme
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporunu eleştirenlere tepki
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporunu eleştirenlere tepki
Yargıtay'dan flaş karar! Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis
Yargıtay'dan flaş karar! Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis
Evine giren kişiler tarafından bıçaklanan kadından acı haber
Evine giren kişiler tarafından bıçaklanan kadından acı haber
Buzla kaplı göle düşen araçta 8 kişi can verdi
Buzla kaplı göle düşen araçta 8 kişi can verdi
THY duyurdu! O seferler iptal edildi
THY duyurdu! O seferler iptal edildi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu hakkında açıklama! Yasal düzenlemeler için tarih verdi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu hakkında açıklama! Yasal düzenlemeler için tarih verdi
Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji'den çığ uyarısı