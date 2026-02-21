BIST 13.934
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı

Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi bir çocuğun başörtüsüyle derse alınmadığı iddia edildi. Ramazan ayının başlamasıyla başörtüsü takarak okula giden 10 yaşındaki öğrencinin, sınıf öğretmeni tarafından uyarılarak sınıftan çıkarıldığı öne sürüldü. Olayın ardından öğretmenin açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı.

10 yaşındaki çocuk, Ramazan ayının başlamasıyla okula başörtüsü takarak gitmek istedi. Ancak sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı.

Öğrencinin yakını, öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın." ifadelerini kullandığını söyledi.

AÇIĞA ALINDI

Öğrenciyi başörtüsünden dolayı sın ıftan çıkartan öğretmenin açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 

