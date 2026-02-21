İran’dan uranyum açıklaması: ABD’ye ilettik

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen nükleer müzakerelerde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını Washington’a ilettiklerini açıkladı.

'ABD'YE İLETTİK'

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla, “ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.” dedi.

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin, “Ruslar, İran’ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler.” İfadesini kullandı.

RUSYA TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar’ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız.” demişti.

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom’un, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.