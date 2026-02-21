BIST 13.934
HABER /  SPOR

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de karşılaşmayı statta izledi.

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan Eyüpspor oldu. Metehan Altunbaş, 90+1. dakikada attığı golle Eyüpspor’a üç puanı getirdi. Bu sonuçla Eyüpspor, 2 maç sonra kazandı ve puanını 21’e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gençlerbirliği ise haftayı 23 puanda kapattı.

Eyüpspor, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kayseri’yi konuk edecek.

4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.

45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim... - Resim: 0

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim... - Resim: 1

90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim... - Resim: 2

Efsane teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı statta izledi. 

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazananı tek gol belirledi! Tribünde sürpriz isim... - Resim: 3

