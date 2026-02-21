MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporunu eleştirenlere tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu eleştirilenlere sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı 107 sayfalık rapora yönelik eleştirilere X hesabından yanıt verdi. Yıldız, raporu eleştiren bazı kişilerin metni okumadan yorum yaptığını savundu.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi yada gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar. Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler.

'Ağzı kafasından bir karış yukarıda’ bazı arkadaşların, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor.

"Kesirler matematikte önemlidir ancak..."

Onlar için tavsiyem şu dur. Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil… Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak, Üç çeyrekten bir tam olmaz."