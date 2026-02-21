Dünyanın konuştuğu gerilimde yeni iddia! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu
ABD basınında yer alan habere göre, Washington yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir teklifi değerlendirmeye hazır. Ancak diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın lideri Ali Hamaney'i hedef alan askeri seçeneklerin de sunulduğu belirtiliyor. Trump yönetimi "sıfır zenginleştirme" pozisyonunu korurken, Tahran zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini vurguluyor.
ABD merkezli Axios'a göre, Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır. Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yaklaşımın Washington ile Tahran'ın kırmızı çizgileri arasında -sınırlı da olsa- bir müzakere alanı doğurabileceğini söyledi. Bununla birlikte aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın liderini doğrudan hedef almayı içeren askeri seçenekler de sunuldu.
"Oyun oynarlarsa sabır kalmaz"
ABD merkezli Axios'a konuşan yetkililere göre, İran'ın sunacağı nükleer teklif için çıta oldukça yüksek. Planın hem Trump yönetimi içindeki hem de bölgede bulunan çok sayıdaki şüpheciyi ikna etmesi gerektiği ifade edildi. Kıdemli ABD'li yetkili, "Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği ve esaslı bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. Sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabır kalmaz" ifadelerini kullandı.
"Saldırı her an olabilir"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran teklifinin iki ya da üç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak ABD ve İsrailli yetkililer, Trump'ın hafta sonu kadar erken bir tarihte saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.
"Başkan henüz karar vermedi"
ABD merkezli Axios'a göre, Trump'ın bazı danışmanları sabırlı olunması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, zaman geçtikçe ve ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı arttıkça Trump'ın pazarlık gücü de yükselecek. Buna karşın en yakın danışmanlarından bazıları bile Trump'ın ne zaman ve hangi kararı vereceğini bilmediklerini kabul ediyor. Üst düzey bir danışman, "Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü vurmadık. Belki hiç yapmayabilir. Belki yarın uyanıp 'Tamam, bu kadar' diyebilir" dedi.