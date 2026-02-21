Dünyanın konuştuğu gerilimde yeni iddia! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu

"Başkan henüz karar vermedi"

ABD merkezli Axios'a göre, Trump'ın bazı danışmanları sabırlı olunması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, zaman geçtikçe ve ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı arttıkça Trump'ın pazarlık gücü de yükselecek. Buna karşın en yakın danışmanlarından bazıları bile Trump'ın ne zaman ve hangi kararı vereceğini bilmediklerini kabul ediyor. Üst düzey bir danışman, "Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü vurmadık. Belki hiç yapmayabilir. Belki yarın uyanıp 'Tamam, bu kadar' diyebilir" dedi.



