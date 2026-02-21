BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  DÜNYA

İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin girişimleriyle bazı belediyelerde burka giyilmesi ve peçe takılmasına yasak getirildi.

Abone ol

İspanya'nın ortasında kalan önemli şehirlerden Burgos'da azınlıkla belediyeyi yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox'un sunduğu kadınlarda burka giyilmesi ve peçe takılmasını yasaklayan önergeyi destekledi.

Belediye Meclisinde kabul edilen önergeye, İspanya'da merkezi hükümette iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı oy kullandı.

PSOE'nin belediye meclis üyesi Estrella Paredes, önerinin "nefret, İslamofobi ve kadın düşmanlığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

Vox ise önergesini "güvenlik ve kimlik doğrulama" gerekçesiyle savunurken, yasağın sadece belediye alanlarını etkileyeceği bildirildi.

İspanya'da Vox ve PP'nin çoğunlukta olduğu belediyelerden Alcala de Henares (Madrid), Nijar (Almeria) ve Castellon de la Plana'da (Castellon) benzer şekilde burka ve peçeyi yasaklayan önergeler son haftalarda art arda kabul edildi.

Diğer yandan ana muhalefetteki PP, burka ve peçenin ülke genelinde kamusal alanlarda yasaklanması için İspanya Meclisine bir öneri sundu.

PP'nin sunduğu taslağa göre, yasağa uymayanlara 600 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

İspanya Meclisi, 17 Şubat'taki oturumunda Vox'un kamusal alanlarda peçe ve burkayı yasaklama önerisini 170'e karşı 177 oyla reddetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporunu eleştirenlere tepki
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporunu eleştirenlere tepki
Yargıtay'dan flaş karar! Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis
Yargıtay'dan flaş karar! Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis
Evine giren kişiler tarafından bıçaklanan kadından acı haber
Evine giren kişiler tarafından bıçaklanan kadından acı haber
Buzla kaplı göle düşen araçta 8 kişi can verdi
Buzla kaplı göle düşen araçta 8 kişi can verdi
THY duyurdu! O seferler iptal edildi
THY duyurdu! O seferler iptal edildi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu hakkında açıklama! Yasal düzenlemeler için tarih verdi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu hakkında açıklama! Yasal düzenlemeler için tarih verdi
Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji'den çığ uyarısı
Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler
İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 70'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 70'e yükseldi