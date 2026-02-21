Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor

İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki kasalarında 5 bin tondan fazla altın bulunuyor. Avrupa’nın en büyük altın depolama tesisi olan kasalar, dünya genelindeki 60’tan fazla ülkenin rezervlerine ev sahipliği yapıyor.

Abone ol

İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki kasaları, başkent Londra'nın metro hattında bile değişikliğe neden olacak kadar büyük. İstasyon ile tren arasındaki geniş boşluğun temel sebeplerinden biri tünellerin bu dev kasa kompleksinin etrafından geçmek zorunda olması.

Sky News'un haberine göre, Londra finans merkezinin kalbinde yer alan binanın toplam alanının yaklaşık yüzde 40’ı yer altında bulunuyor. Bu yer altı ağının merkezinde ise Avrupa’nın en büyük altın depolama tesisi yer alıyor.

5 BİN TONDAN FAZLA ALTIN

Bankanın 12 ayrı kasasında toplam 5 bin tondan fazla altın saklanıyor. Bu miktar, New York’taki FED Bankası hariç dünyadaki herhangi bir noktadan daha fazla.

Kasaların büyük bölümü İngiltere Merkez Bankası’na ya da İngiliz hükümetine ait değil. Banka yalnızca sergileme amaçlı iki külçe bulunduruyor.

İngiltere’ye ait altın miktarı 300 tonun biraz üzerinde. Kalan altınların büyük kısmı, rezervlerini burada tutan 60’tan fazla ülkenin merkez bankalarına ait.

Her bir altın külçesi standart 400 troy ons (yaklaşık 12-13 kilogram) ağırlığında ve seri numarası veya barkodla kayıt altına alınıyor. Alım satım işlemlerinin çoğunda külçeler fiziksel olarak yer değiştirmiyor. Yalnızca kayıt üzerindeki sahiplik değişiyor.

TRUMP ETKİSİ VE ALTININ FİZİKEN TAŞINMASI

Geçen yılın başlarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıymetli metallere gümrük vergisi uygulayabileceği endişesiyle New York’taki altın fiyatlarını Londra fiyatlarının üzerine taşıdı. Bu durum, Londra’dan ABD’ye fiziksel altın taşınmasını cazip hale getirdi.

Yatırımcılar altın külçelerini Londra’dan çıkararak İsviçre üzerinden ABD’ye gönderdi. İsviçre’de külçeler, Londra standartlarından New York standartlarına uygun ölçülere dönüştürüldü.

Banka, yoğun talep nedeniyle teslimatlarda zorlandı. Çünkü fiziksel sevkiyat için yalnızca tek bir giriş kapısı bulunuyor.

LONDRA YILLARDIR ALTIN TİCARETİNİN MERKEZİ

Londra, fiziksel altın ticaretinin küresel merkezi olma konumunu sürdürüyor. Ülkeler, şirketler ve bireyler kıymetli metali fiziki olarak en yoğun biçimde Londra’da alıp satıyor.

İngiltere’nin kasalardaki altın miktarı geçmişte daha yüksekti. 1990’ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown, rezervlerin yarısından fazlasını ons başına yaklaşık 275 dolar seviyesinden sattı. Bugün altın fiyatı 5 bin dolara yakın seviyelerde bulunuyor.

Son analizlere göre söz konusu satış, yaklaşık 47 milyar dolarlık varsayımsal kayba yol açtı.

SİYASİ KRİZLER VE ALTIN

Londra’daki kasalar zaman zaman siyasi krizlerin de merkezinde yer aldı. Venezuela yönetimi, rezervlerinin iadesi için hukuki mücadele yürütüyor. İngiliz hükümeti bu zamana kadar Maduro yönetimini tanımadığı için talep bugüne kadar karşılanmadı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından G7 ülkelerinin Rus devletine ait yurtdışı varlıklara el koyması da Londra’nın güvenli liman rolüne ilişkin tartışmaları artırdı.

Uzmanlara göre tüm bu gelişmelere rağmen Londra, siyasi ve hukuki istikrarı sayesinde altın ticaretinin küresel merkezi olmayı sürdürüyor.

KAYNAK: NTV