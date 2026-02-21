Bitcoin'de 200 bin dolar hayali suya mı düştü?

Kripto para yatırımcıları Bitcoin'de yeni zirve beklentilerini zayıflatırken, piyasa duyarlılığı 'aşırı iyimser'den 'nötr' seviyesine döndü. Korku endeksi ise 'aşırı' seviyede kaldı.

Kripto para piyasasının hâkimi konumundaki Bitcoin’de (BTC) zirve (ATH) beklentileri zayıflıyor. Kripto analiz platformu Santiment, piyasada görülen aşırı iyimserlikteki geri çekilmeyi “olumlu” olarak değerlendirdi.

Şirketin raporuna göre, Bitcoin’in 150 bin ila 200 bin dolar seviyelerine çıkacağı yönündeki beklentiler önemli ölçüde azaldı. Hatta 67.700 dolar seviyesinde olan Bitcoin’in 50 bin–100 bin dolar aralığına ilişkin yüksek beklentilerin de gündemden düşmeye başladığı ifade edildi.

CNBC-e’nin aktardığına göre, Santiment, “FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) ve ‘Lambo’ temalı aşırı iyimser söylemlerin azalması aslında sağlıklı bir piyasa göstergesi. Perakende yatırımcıdaki aşırı coşku zayıflıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DUYARLILIK 'NÖTR' SEVİYESİNE GELDİ

Geçtiğimiz yıl Arthur Hayes ve Tom Lee gibi önde gelen isimler Bitcoin’in 2025 içinde 250 bin dolara ulaşabileceğini savunmuştu. Ancak Bitcoin, ekim ayında 126 bin 100 dolara kadar yükseldikten sonra düşüş trendine girerek yılı başladığı seviyenin altında kapattı.

Yeni yılın ilk haftalarında da satış baskısı sürdü. 6 Şubat’ta 60 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, haberin yayımlandığı sırada CoinMarketCap verilerine göre 67 bin 847 dolardan işlem görüyor.

Santiment, sosyal medya yorumlarındaki boğa–ayı oranına göre Bitcoin duyarlılığının “aşırı kötümserlikten” çıkarak “nötr bölgeye” yükseldiğini belirtti. Ancak bu durumun yatırımcılar için karar almayı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, “Bu tür ortamlarda işlem yapmaktan kaçınmak ya da duyarlılık göstergelerinin analizdeki ağırlığını azaltmak daha sağlıklı olabilir” ifadelerini kullandı.

KORKU ENDEKSİ 'AŞIRI' BÖLGEDE

Öte yandan diğer göstergeler yatırımcıların hâlâ tedirgin olduğunu ortaya koyuyor. Kripto piyasasının genel ruh halini ölçen Crypto Fear & Greed Index, cumartesi günü 8 puanla “Aşırı Korku” bölgesinde kaldı. Bu seviye, yatırımcıların piyasaya karşı son derece temkinli davrandığını gösteriyor.

BİTCOİN ZAYIFLIYOR MU?

Santiment’e göre Bitcoin ağındaki temel kullanım göstergeleri de uyarı sinyalleri veriyor. İşlem hacmi, aktif adres sayısı ve ağ büyümesi gibi metriklerin istikrarlı şekilde gerilediği belirtildi.

Platform, “Bu veriler ağın daha az kullanıldığını gösteriyor. Kısa vadede doğrudan düşüş sinyali olmasa da yatırımcıların bekle-gör pozisyonunda olduğunu ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre piyasada gerçek bir genişleme, kullanıcı katılımının ve ağ üzerindeki aktivitenin artmasıyla mümkün olacak. Mevcut tablo ise yatırımcıların henüz güçlü bir yön konusunda ikna olmadığını gösteriyor.