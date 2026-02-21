Konyaspor - Galatasaray / Canlı anlatım

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Konyaspor-Galatasaray karşılaşması ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı öncesinde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar 3 puan için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak isteyen Konyaspor da galibiyet için sahada.

Konyaspor 0 - 0 Galatasaray

6'Deniz sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Boey, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

OKAN BURUK'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki teknik adam bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda Okan Buruk; Galatasaray ve Başakşehir’i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor’u çalıştırıyordu. Oynanan 8 maçta Buruk’un ekipleri 7 galibiyet alırken, 1 maç berabere sona erdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SINIRDA

Abdülkerim Bardakcı bugün Konya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

LİGDE 50. RANDEVU

İki takım Süper Lig’de 49 kez karşılaştı; Galatasaray 36, Konyaspor 5 maçta kazandı, 8 mücadele berabere sonuçlandı. Aslan’ın 95 golüne Konya 33 golle yanıt verdi.

ŞUBAT AYI UĞURLU GELDİ

Bu ay 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, Süper Lig’de 3, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 1’er maç olmak üzere toplam 5 maça çıktı ve hepsinden galip ayrıldı. Cim Bom, şubat sonuna kadar ligde Konyaspor ve Alanyspor, Şampiyonlar Ligi rövanşında da Juventus ile oynayacak.

10 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİSİ

Aslan bu sezon Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor’a 1-0’lık skorla kaybettikten sonra hiç yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden Sarı-Kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cim Bom bu sezon deplasmanda da 10 maça çıktı; 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan topladı, bu alanda ikinci sırada yer alıyor.