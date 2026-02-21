BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL

Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı

Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde okul bahçesinde yürütülen istinat duvarı çalışmaları sırasında zeminin çökmesi sonucu beton mikseri devrildi. Devrilen aracın yıktığı ağaçların altında kalan işçi Şakir Özcan (22) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü S.U. (57) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Gökçeyazı Çok Programlı Lisesinin bahçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi.

Devrilmenin etkisiyle beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi Şakir Özcan (22) ile sürücü S.U. (57) yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da tarıma ayrılan rakam 939 milyar lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da tarıma ayrılan rakam 939 milyar lira
Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı
Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı
DMM'den "platin" iddialarına açıklama: Süreç 2024'te tamamlandı
DMM'den "platin" iddialarına açıklama: Süreç 2024'te tamamlandı
ABD Başkanı Trump'tan yeni vergi kararı! Daha dün aldığı karara bugün ek yaptı
ABD Başkanı Trump'tan yeni vergi kararı! Daha dün aldığı karara bugün ek yaptı
Bitcoin'de 200 bin dolar hayali suya mı düştü?
Bitcoin'de 200 bin dolar hayali suya mı düştü?