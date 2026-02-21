BIST 13.934
Üçüncü Dünya Savaşı'nda en güvenilir 10 ülke! Listede sadece bir İslam ülkesi...

ABD ile İran arasında son haftalarda tırmanan gerilim, küresel siyasetin tansiyonunu yeniden zirveye taşıdı. Nükleer program üzerinden yürütülen sert açıklamalar, askeri hareketlilik ve karşılıklı restleşmeler, diplomasi kanallarının açık kalmasına rağmen belirsizliği artırdı.

ATILAN HER ADIM ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA YAKLAŞTIRIYOR

 

Tam da bu atmosferde kamuoyunda tek bir soru yankılanıyor: “3. Dünya Savaşı mı başlıyor?” Küresel güç dengelerinin hızla değiştiği, ittifakların yeniden şekillendiği ve savunma harcamalarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde, güvenlik kavramı yeniden tanımlanıyor. 

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ÜLKELERİ MERCEK ALTINDA!

 

Bu çerçevede dünyanın en güvenilir ülkeleri mercek altına alındı. Olası bir küresel kriz senaryosunda hangi devletlerin daha istikrarlı, daha öngörülebilir ve daha güvenli bir zemin sunduğu tartışılıyor.

 

Veriler, yalnızca askeri güçle değil; kurumsal yapı, ekonomik sağlamlık ve toplumsal dirençle şekillenen yeni bir güvenlik haritasına işaret ediyor.

İŞTE OLASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA EN GÜVENİLİR 10 ÜLKE!

ANTARKTIKA  (Bölge)

