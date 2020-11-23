Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray - Kayserispor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında çok sayıda futbolcusundan yararlanamayacak olan Galatasaray, yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde ilk maçına çıkacak Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Cimbom'da tek hedef seriyi 4 maça çıkarmak. Peki; Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 18. sırada...

Galatasaray'da 9 eksik var

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray - Kayserispor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Turgut Doman

Saat: 19.30

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Sarachhi, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Ömer, Falcao, Diagne

Kayserispor: Lung, Dimitrios, Lopes, Sapunaru, Behiç, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Campanharo, Fernandes, Henrique, Alibec