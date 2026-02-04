BIST 13.891
DOLAR 43,52
EURO 51,40
ALTIN 6.912,60
SPOR

Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının başında Ahmet Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.

Karşılaşmada ikinci yarının hemen başında Galatasaraylı Ahmet Kutucu ile İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmet Kutucu ise sahadaki tedavisinin ardından kenara geldi. 

