Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini vurgularken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını reddettiklerini ve Gazze’nin yeniden imarı için destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Mısır’ın Başkenti Kahire’ye geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

İlk toplantısını 2024 yılı Eylül ayında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle Kahire’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Sayın Sisi’ye ve bizleri büyük bir muhabbetle karşılayan Mısırlı kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin’le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi ile belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Bakınız, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısından bu yana yaklaşık 16 ayı geride bıraktık. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Mısır’ı iki kez ziyaret ettim. Dışişleri Bakanlarımız ise yedi defa bir araya geldiler. Diğer bakanlarımız ve üst düzey zevatımızı ekleyince karşılıklı ziyaret sayısı 50’ye yaklaşıyor. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ve muhtelif belgelerle inşallah ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

"TİCARET HACMİMİZİ 15 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Mısır Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz. Bugün iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz iş forumunda karşılıklı yatırım ve işbirliği imkânlarını ele alacağız.

Enerji ve ulaştırma alanlarında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Burada şunu da büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır; geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır.

Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI REDDEDİYORUZ"

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz; ikili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyir ve sefer serbestisi ile deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze’deki insani dram hâlen devam ediyor. 11 Ekim’den bu yana 500’ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti; geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu.

Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu’nu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır’la birlikte çalışıyoruz; inşallah bunu da devam ettireceğiz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze’nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor; Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti’nin ve Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımların, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor

"İRAN'DA DIŞ MÜDAHALE BÖLGE İÇİN RİSKLİ"

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye’nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye’deki büyük dönüşümün destekçisiyiz ve bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye’nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz.

Komşumuz İran’la ilgili olarak özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz; İran’la nükleer dosya dâhil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir. Bu düşüncelerle, misafirperverliği için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sisi’ye ve Mısırlı yetkililere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konsey toplantısında aldığımız kararların, ülkelerimiz başta olmak üzere bölgemizin barış, refah ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyorum.

SİSİ: ÇABALAR ELE ALINDI

İki ülke arasında işbirliği çabaları ele alındı. Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şarm El Şeyh'te Gazze'de çatışmaların durması için gerekenleri ele aldık. İki çözümlü devletin kurulması önem taşımaktadır. Sudan'daki gelişmeleri de ele aldık. Oradaki devletin bütün kurumlarının da aynı şekillde korunması önem taşımaktadır.Bölgemiz kirzlere gece. Erdoğan diplomatik çabalarını sürdürüyor. Üçüncü toplantımızı Ankara'da yapmak istiyoruz.

(Gazze) Önemli olan insani yardımların bir an önce oraya götürülmesi. Sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. İki devletli çözüm büyük önem taşımaktadır. Filistin devletinin kurulması, Birleşmiş Milletler'in kararları doğrultusunda olması lazım. Bütün tek taraflı uygulamaların, Filistinlililere karşı durdurulması gerekmektedir. Bölgemiz krizlere gebe, işbirliği yapmamız lazım.