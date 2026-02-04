BIST 13.891
Eleştiriler umurunda değil! Devlet Bahçeli kararlılığını ilan etti!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına” sözleri siyaset gündemine damga vurdu. Terörsüz Türkiye hedefiyle dikkat çeken açıklamalar, kayyum tartışmalarından toplumsal normalleşmeye kadar birçok başlığı yeniden alevlendirdi. Gazeteci Hadi Özışık, Bahçeli’nin mesajlarını “devlet aklıyla yapılmış tarihi bir çağrı” olarak yorumladı. Açıklamanın siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılık mesajı verdi. PKK’nın silah bırakması ve örgütsel yapının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu sürecin tamamlanması halinde Türkiye’de olağanüstü uygulamaların da geride kalabileceğine işaret etti.

Konuşmasında önemli bir ayrımın altını çizen Bahçeli, “Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG’yi yan yana getirmek fahiş bir gafilliktir” diyerek toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Suriye kaynaklı gerilimlerin Türkiye’ye taşınmaması gerektiğini belirten MHP lideri, kutuplaşma yerine kucaklaşma çağrısında bulundu.

Bahçeli’nin özellikle Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’a yönelik ifadeleri siyasi kulislerde geniş yankı uyandırırken, kayyum tartışmalarından çözüm arayışlarına kadar pek çok başlık yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Hadi Özışık ise Bahçeli’nin çıkışını “bedel ödemeyi göze alan, devlet gerçekliği üzerinden yapılmış tarihi bir çağrı” olarak değerlendirdi. Özışık’a göre bu mesajlar, sadece siyasi bir söylem değil; aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadele sonrası normalleşme sürecine dair güçlü bir irade ortaya koyuyor.

Bahçeli’nin sözleri destekleyenler kadar eleştirenleri de ikiye bölerken, Ankara’da gözler bu açıklamaların siyasette nasıl bir etki yaratacağına çevrildi.

