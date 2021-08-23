Galatasaray Hatayspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Hatayspor'u 2-1 yendi. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Feghouli ve Luyindama kaydederken Hatayspor'un tek sayısını Lobjanidze kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. 1 puanda kalan Hatayspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

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Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayan Aslan, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Hatayspor, henüz 3. dakikada Lobzhanidze'nin attığı golle öne geçti. Galatasaray, 30. dakikada Feghouli'nin golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikalarına da eşitlikle girilirken ev sahibi ekipte sahneye çıkan Luyindama, 88. dakikada attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltirken Hatayspor ise 1 puanda kaldı. Aslan, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada konuk takım Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar sokulan Lobjanidze'nin vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Boey'in sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Diagne zor pozisyona rağmen meşin yuvarlağa gelişine iyi vurdu. Kaleci Munir dar açıdan gelen topu güçlükle önledi.

71. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin ortasında Diouf'un kafayla vurduğu top kaleci Muslera'da kaldı.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 2 - 1 :Hatayspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 66 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 66 Babel), Feghouli (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 66 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Mustafa Muhammed), Diagne

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Fatih Kuruçuk, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 46 Onur Ergün), Lobjanidze (Dk. 88 Sadık Baş), Boudjemaa, Diouf (Dk. 76 El Kaabi), Emre Çolak (Dk. 46 Traore), Saint Louis (Dk. 62 Kamara)

Goller: Dk. 3 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Feghouli, Dk. 88 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 2 Luyindama (Galatasaray), Dk. 23 Ribeiro, Dk. 84 Falette (Atakaş Hatayspor)