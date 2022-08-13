HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray-Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY-GİRESUNSPOR
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midtsjø, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Nef
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1