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Galatasaray-Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray-Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY-GİRESUNSPOR

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midtsjø, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Nef
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1

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