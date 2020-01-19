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Galatasaray-Denizlispor maçı başladı! Karşılaşmanın canlı anlatımı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

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Terim'den 3 sürpriz 

Süper Lig'de en son 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçına çıkacak olan Galatasaray, 3 puan alarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Yukatel Denizlispor'da da hedef, İstanbul deplasmanından puanla dönmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Saracchi'nin yanı sıra Martin Linnes ve Emre Akbaba'ya da ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Oğuz Yılmaz, Murawski, Onazi, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega

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