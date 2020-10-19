Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesi heyecan dolu bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Süper Lig'de haftaya lider giren Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada; sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Alanyaspor ise haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Galatasaray: 1 - 1 :Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

43' GOOOLL!!! Alanyaspor, Khouma Babacar'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı!K aleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Khouma Babacar'ın doğrudan kaleye gönderdiği etkili şutunda meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün sağından köşede ağlarla buluştu.

34' GOOOLL!!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun penaltı golü ile maçta öne geçti! Francois Moubandje'nin ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Radamel Falcao yaptığı vuruşla kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

Saat: 20.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Salih Uçan, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Adam Bareiro, Davidson, Khouma Babacar