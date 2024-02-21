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Galata Kulesi depreme karşı güçlendiriliyor! 1 ay ziyarete kapatıldı

Galata Kulesi depreme karşı güçlendiriliyor! 1 ay ziyarete kapatıldı

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

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İstanbul'un tarihi sembol yapıları restore ediliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

Güçlendirme ve dış cephe onarımı yapılacak

Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

"1 ay süreyle ziyarete kapatıldı"

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.

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