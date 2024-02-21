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Muslera'ya Avrupa'dan sürpriz talip!

Muslera'ya Avrupa'dan sürpriz talip!

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'yla ilgilendiği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Oyuncu sarı kırmızılı kulüple henüz sözleşme yenilemezken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 

İtalya Serie A'ya yükselmeye hazırlanan Parma'nın Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Uruguaylı file bekçisi, bu maçların 16'sında kalesini gole kapadı. 

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