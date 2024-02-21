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Yunan Bakan Dendias: Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz

Yunan Bakan Dendias: Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi dünyada geniş yankı uyandırırken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan ilginç bir çıkış geldi.

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Türkiye, son dönemlerde yaptığı hamleler ile İnsansız Hava Araçları noktasında dünya sıralamasında ilk sıralara yerleşti.

Özellikle Milli teknoloji hamlesi altında geliştirilen projeler ile rakiplerine fark attı. Bayraktar İHA-SİHA, Bayraktar TB3, ANKA-3, Bayraktar Kızılelma ve son olarak Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın gökyüzü ile buluşmasından sonra, dünyada adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz.

ÜRETİM BANDINDAN TEK İHA İNMEDEN İFLAS ETMİŞTİ 

Daha önce Türkiye ile yarışabilmek için Soukos Robots şirketini kuran Yunanistan, henüz bir hava aracı üretemeden şirketin iflas ettiğini duyurmuştu. Şimdi ise son çırpınış olarak yeni bir hamle ile Türkiye'yi hava aracı noktasında geride bırakmayı hedefledikleri projeyi Savunma Bakanları Nikos Dendias açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR’IN HOCALARI ÜZERİNDEN BAŞARI AMAÇLANIYOR!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias son yaptığı açıklamada “Hava aracı konusunda Türklerin önüne geçmek için hangi yolu izlememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Altıncı nesil bir savaş uçağı üretmeyi hedeflemiyoruz ama ne yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Selçuk Bayraktar’a eğitim veren profesörler Yunanistanlıydı. Yurtdışında yaşayan insan sermayemizi ülkemize taşıyacağız ve böylelikle pek çok konuda harika olabileceğimizi biliyoruz.”

YUNAN MEDYASI COŞTU!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamaları sonrasında Yunan Medyasından Türkiye’ye karşı manşetler atıldı. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden ‘Pentapostagma’ Savunma Bakanlarının açıklaması sonrası ‘Türklerin artık korkacağı iki Yunan İHA’sı ARCHYTAS ve GRYPAS, adalar ve Ege’deki hakimiyeti Türklerin aleyhine çevirecek. Yunan insansız hava aracı ARCHYTAS testlere başlıyor, GRYPAS ise planlanandan önce hazır olacak’ denildi.

KAYNAK: HABER 7

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