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Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'u penaltılarla eleyerek finale yükseldi

Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'u penaltılarla eleyerek finale yükseldi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası kupası yarı finalinde PAOK'a penaltılarla üstünlük kurdu ve final biletinin sahibi oldu.

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Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Panathinaikos, PAOK'u ağırladı.

Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-1 kazandı.

Panathinaikos'un tek golü ise 120+9'da Dimitris Limnios'tan geldi.

Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu.

Baba Rahman korkuttu

Maçın 117. dakikasında Georgios Vagiannidis ile çarpışan PAOK'lu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu bilinçsiz şekilde yere düştü.

Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle tedavi altına alınan Baba Rahman için sağlık ekiplerinin durumu iyi işaretini yapmasının ardından boyunluk takılan futbolcu ambulans eşliğinde oyun alanının dışına alındı.

Panathinaikos rakibini bekliyor

Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak.

Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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