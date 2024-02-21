TFF'den açıklama: Süper Lig ertelenecek

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Kupa nedeniyle Süper Lig maçlarının bir hafta ertelendiğini açıkladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.

Süper Lig fikstürü kaydırıldı

TFF, Süper Kupa tarihini belirlemenin ardından yeni bir karara daha imza attı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürü ileri bir tarihte oynanacak ve sezon 26 Mayıs'ta sona erecek.

İşte TFF'nin açıklaması:

7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.