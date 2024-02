İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Cemevi inşaatının temelini attı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, cemevi inşaatı temelinde, "Hizmette ötekileştirme, hizmette imtiyaz olmaz. Hizmette ancak ve ancak adalet olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde cemevi inşaatının temelini attı.

Kurum, buradaki konuşmasına, "İstanbul’umuzun birlik ve dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine güç katacak cemevimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cem olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı amaçlayan bu gönül mekanının temellerini atarken, şunu da açıkça söylemek isterim: 31 Mart’ta Allah nasip eder ve İstanbullu hemşehrilerimiz bizi layık görürlerse, her İstanbullu kardeşimin, her İstanbullu hemşehrimin başkanı olacağım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim." ifadeleriyle başladı. Birlik ve beraberlik vurgusu ile konuşmasını sürdüren Kurum, "Biz bir oldukça sorunların üstesinden gelmek daha kolay olacak. Biz birliğimizle büyüdükçe sıkıntılarımız küçülecek. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenlere asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz"

İstanbul’un birçok medeniyeti kucaklayan bir şehir olduğunu söyleyen Kurum, "İstanbul; bütün Anadolu’yu ve Trakya’yı kucaklayan, yaşatan ve onlara umudun kapısı olan bir şehrimizdir. İstanbul, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Bu şehirde hepimiz hemşehriyiz, buraya aitiz. Cem olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı amaçlayan bu gönül mekanının temellerini atarken, şunu da açıkça söylemek isterim: 31 Mart’ta Allah nasip eder ve İstanbullu hemşehrilerimiz bizi layık görürlerse, her İstanbullu kardeşimin, her İstanbullu hemşerimin başkanı olacağım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim." diye konuştu.

"Hizmette ötekileştirme, imtiyaz olmaz"

Kurum, belediyecilikte hizmet anlayışlarının nasıl olacağını da değinerek, "Hizmette ötekileştirme, hizmette imtiyaz olmaz. Hizmette ancak ve ancak adalet olur. Görevi devraldığımız, bu şehri, adaletle yöneteceğimizden kimsenin bir kuşkusu olmasın. Her şeyi yerli yerine koyacağımızdan, herkesin hakkını alacağından, İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her ilçesine, her semtine, her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz." diye konuşmasını sürdürdü.

"Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördük"

Sözlerine, Hz. Ali’den bir alıntı ile devam eden Kurum, "Ne diyor Hz. Ali Efendimiz; ‘Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma’ İşte bizim sözümüz de özümüz de ruhumuz da budur. Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır. Buradan hareketle şimdiye kadar hep haktan, halktan yana olduk. Hakikatten birgün olsun ayrılmadık. Halka hizmeti; Hakk’a hizmet olarak gördük. Bundan sonra da böyle olacaktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Cemevi inşaatının açılış töreninde Murat Kurum’a; Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti MKYK Üyesi Metin Tarhan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Hacı Bektaş-i Veli Bahçelievler Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş eşlik etti.

"Hakkınızı size teslim ediyoruz"

Cemevi temel atma töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Biz cami yapıyoruz, camilere destek veriyoruz. Aynı şekilde cemevlerine de, başka yerlere de destek vermek zorundayız ve yapıyoruz. Bunu size bir lütfetme olarak değil; hakkınızı size teslim ediyoruz. Ve bunu oy kaygısıyla yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

Hacı Bektaş-i Veli Bahçelievler Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş ise konuşmasında, "Bu bir Hak teslimi. Bu Bahçelievler’de yaşayan, Alevi-Kızılbaş toplumuna; hakkı olana hak teslimi. Dolayısıyla bu hakkı teslim edenlere, bu hakka razılık veren toplumumuza, Belediye Başkanımıza, katkı sunan, gönlünü koyan ve bundan sonraki süreçte de bu inşaatı tamamlarken destek olacak cümle canlara aşk olsun." ifadelerini kullandı.