HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

Anadolu Ajansı

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalananlardan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde 'Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı olduğu belirlendi.

İZMİR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 16 kişiden Zehra Bozkurt hakkında yapılan araştırma sonucu, babasının örgütün üst yöneticilerinden Mustafa Özcan olduğu anlaşıldı.

Hakkında sözde 'Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı' olduğu bilgisi bulunan Özcan'ın, ByLock kullanıcısı ve kayyum atanan Kaynak Holding yöneticisi ve ortaklarından olduğu belirtildi.

Özcan'ın UYAP sorgulamasında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma ve 30 Temmuz 2014'te yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu, MERNİS adres kaydının da Kazakistan olduğu tespit edildi.

Şüpheli Özcan ve 'Başyüceler şurası'nın, FETÖ'nün Ergenekon ve 7 Şubat operasyonları ile 17/25 Aralık olaylarının kritik kararlarını alan, önemli tayin ve terfilerin karara bağlandığı, başkanlığını Mustafa Özcan'ın yaptığı, başlarda 6, sonraki dönemlerde ise örgüt içinde üst düzey görev yapan 12 imamdan oluşan yapıdan birisi olduğu ifade edildi.

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı
Bakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor
2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak
Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir
Emniyet Genel Müdürlüğünden Tuncay Özkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
İcra müdürlüğü sınavı başvuru ekranı açılıyor 2019 sınav ne zaman?
Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı Almanya olumlu karşıladı
Eskişehir'de bir kişiye komşusunun eşeğine tecavüz iddiasıyla dava açıldı
YPG'ye verilen süre başladı! Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Sergen Yalçın: Agresif oynayarak kazanmak istiyoruz
Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor son haber geldi
Yorumlar