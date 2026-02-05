BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
SPOR

Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından N'Golo Kante transferine özel bir video paylaştı. Paylaşımda, "Bırakın futbol konuşsun. Ses yok. Sadece aidiyet" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medyadan Kante'ye özel bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bırakın futbol konuşsun. Ses yok. Sadece aidiyet" ifadeleri kullanıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz
Eleştiriler umurunda değil! Devlet Bahçeli kararlılığını ilan etti!
Eleştiriler umurunda değil! Devlet Bahçeli kararlılığını ilan etti!
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Gazeteciye 100 bin TL’lik dava! Levent Gültekin'den Özgür Özel’e ağır eleştiri!
Gazeteciye 100 bin TL’lik dava! Levent Gültekin'den Özgür Özel’e ağır eleştiri!
Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!
Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada