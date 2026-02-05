Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından N'Golo Kante transferine özel bir video paylaştı. Paylaşımda, "Bırakın futbol konuşsun. Ses yok. Sadece aidiyet" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medyadan Kante'ye özel bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bırakın futbol konuşsun. Ses yok. Sadece aidiyet" ifadeleri kullanıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.