Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté transferinde kritik bir diplomasi iddiası gündeme geldi. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle hız kazandığı öne sürülürken, Saadettin Saran’ın teşekkür mesajı sosyal medyada tartışma yarattı. Gazeteci Hadi Özışık ise transferin perde arkasını değerlendirerek bunun sadece futbol değil, “haksızlığın giderilmesi” meselesi olduğunu söyledi. Kanté transferi, siyaset ve futbol ilişkisi ekseninde yeni bir tartışma başlattı.

Dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté’nin Fenerbahçe’ye transfer süreci uzun süre belirsizliğini korurken, son anda yaşanan gelişmeler futbol gündemine damga vurdu. İddiaya göre Suudi kulübüyle yürütülen görüşmelerde çıkan engeller transferi neredeyse çıkmaza soktu. Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile yaptığı temas sonrası yeniden hareket kazandığı öne sürüldü. 

Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yaratan gelişmenin ardından iş insanı Saadettin Saran’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesi sosyal medyada tartışma başlattı. Kimi kesimler bu teşekkürü “nezaket” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar siyasetin futbola karıştırıldığı eleştirisinde bulundu.

Gazeteci Hadi Özışık ise konuyu değerlendirdiği yayında transfer sürecinin sadece sportif bir mesele olmadığını savundu. Özışık, “Masada ne para sorunu vardı ne sportif gerekçe… Ortada bilinçli bir engel vardı ve bu engelin kaldırılması için devlet ciddiyetiyle bir girişim yapıldı” ifadelerini kullandı.

Saran’ın teşekkür mesajını doğru bulduğunu belirten Özışık, “Hakkı teslim etmekten niye rahatsız olunuyor? Engel varken sessiz kalanlar, sorun çözülünce mi tepki gösteriyor?” dedi.

Tartışmalara da değinen Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benzer bir durumda diğer kulüpler için de devreye girebileceğini belirterek, “Mesele forma değil, Türkiye’nin itibarıdır” yorumunu yaptı.

Kanté transferinin resmiyet kazanması beklenirken, sürecin perde arkası ve yarattığı siyasi tartışmalar uzun süre daha konuşulacağa benziyor.

