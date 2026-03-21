Fenerbahçe'de ayrılık çanları... Bileti kesilen ilk isim belli oldu

Sarı-lacivertli ekipte Sadettin Saran yönetimi, yeni sezon planlaması kapsamında radikal bir adım attı. Sakatlık kabusu nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Meksikalı yıldız Edson Alvarez ile yollar ayrılıyor. Yönetim, West Ham United ile yapılan anlaşmadaki yüksek satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, takımdan ayrılacak ilk isimle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Edson Alvarez'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu doğrultuda Meksikalı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

WEST HAM'A GERİ DÖNECEK

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alvarez'in, sezon sonunda West Ham United'a geri döneceği ifade edildi. Bu sezon 17 maçta görev alan ve 1 asistlik katkı sağlayan Alvarez, beklentilerin altında kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Memişoğlu duyurdu! 36 ilaç için iyi haber: Artık ücretsiz olacak!
Bakan Memişoğlu duyurdu! 36 ilaç için iyi haber: Artık ücretsiz olacak!
İran'ın ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için şartları belli oldu
İran'ın ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için şartları belli oldu
Öcalan’dan Nevruz mesajı: Ortak yaşamın yolu açılıyor
Öcalan’dan Nevruz mesajı: Ortak yaşamın yolu açılıyor
Kubilay Kaan Kundakçı olayında şoke eden iddia! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı Rapçi Canbay bakın ne dedi
Kubilay Kaan Kundakçı olayında şoke eden iddia! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı Rapçi Canbay bakın ne dedi
Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!
Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!
Otomobil SUV tipi araçla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Otomobil SUV tipi araçla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
İmamoğlu: Nevruz barışa ve umuda vesile olsun
İmamoğlu: Nevruz barışa ve umuda vesile olsun
Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırı
Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırı
İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi
İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
ABD Başkanı Trump: "Lindsey Graham bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil"
ABD Başkanı Trump: "Lindsey Graham bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil"